بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني موضوعات مشتركة، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق خالد الصباح استقبل بديوان رئاسة الأركان الأدميرال دراغوني يرافقه السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي بمناسبة زيارته للبلاد. وأشارت إلى أن الجانبين عقدا اجتماعا تم خلاله تبادل الأحاديث الودية وأهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الفريق خالد الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.