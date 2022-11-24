ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن توقيع عقد استثمار مبنى الرقعي كلينك التابع للهيئة لصالح شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) من خلال تأجير وتسليم العقار للشركة، وذلك بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة م. حمد البرجس وثامر إبراهيم عرب الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ومحمد الايوب مدير الإدارة العقارية وم. مرزوق الرشدان مدير إدارة المشاريع وشعاع القاطي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الشركة، ومن الهيئة مديرة إدارة الاستثمار هناء الحميدي ومديرة الإدارة الهندسية م. رشا أمين وعدد من قياديي الهيئة.



من جهته، أوضح البرجس أن الهيئة تنفذ خطة طموحة لتعزيز مواردها من استثماراتها في القطاع العقاري من خلال تطوير المزيد من العقارات المدرة للدخل والتي تلبي حاجة السوق، إضافة الى تطوير ورفع معدلات الاشغال في جميع العقارات التابعة لها من خلال تعاقدات طويلة الأمد مع جهات حكومية وأهلية وخاصة في مختلف القطاعات.



وشدد البرجس على حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية في مجال استغلال عقاراتها، وذلك بالتعاون مع الشركات الموكل اليها مهمة إدارة عقاراتها مع تطوير أساليب الإدارة بما ينعكس إيجابا على حالة العقارات والخدمات المقدمة للمستأجرين والعوائد المحققة في مختلف الآجال.



وأوضح البرجس ان المبنى منفذ بمساحة إنشائية تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع ومكون من 9 طوابق وسرداب وأرضي مجهز بشكل عصري ومتكامل باستخدام واسع للتقنيات والتكنولوجيا، وإضاءات عصرية موفرة للطاقة وأنظمة صوتية للإنذار ومكافحة الحريق، ونظام متطور لجمع القمامة والتخلص منها، ومصاعد ذكية سريعة، إضافة الى كاميرات مراقبة بتقنية عالية، هذا الى جانب مواقف متعددة للسيارات.



من جانبه، رحب عرب بالتعاقد مع هيئة شؤون القصر، معتبرا أن المبنى الجديد سيمثل إضافة مهمة لعمل الشركة وخدماتها الصحية.



وأكد أهمية التكاتف والتعاون بين مختلف الجهات في الكويت لدعم جهود تطوير القطاع الصحي، خصوصا مع كون شركة ضمان أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) من خلال توفير الضمان الصحي مع منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومختلف الخدمات ذات العلاقة.