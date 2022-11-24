افتتحت شركة والت ديزني الشرق الأوسط ومجموعة الشايع في 18 نوفمبر أول متجر مستقل لعلامة ديزني في المنطقة في غراند أفنيو ـ مول الأفنيوز في الكويت. حضر الافتتاح مجموعة من الضيوف المميزين وممثلين عن مجموعة الشايع بالإضافة إلى حشد كبير يزيد عن 1000 شخص من محبي علامة ديزني.



شهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت المرحة وتقديم الهدايا للصغار، ليستمتع الجميع بأجواء خيالية مستوحاة من عالم ديزني الرائع.



بهذه المناسبة، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: «نحن سعداء للغاية بافتتاح أول متجر مستقل لعلامة ديزني في المنطقة. إن هذه الوجهة الجديدة المذهلة هي أكثر من مجرد متجر ـ إنها المكان المفضل الذي يستحضر ذكرياتنا الرائعة مجددا، ويقدم لزبائننا سواء من الأطفال أو أفراد العائلة تجربة لا مثيل لها من المرح والسعادة، لا يمكن لأحد أن يقدمها لهم باستثناء ديزني».



من جهتها، قالت سونال باتيل، مديرة قسم التجزئة والمتاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تم افتتاح متجر ديزني الأول من نوعه في المنطقة رسميا، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسة. إنه لأمر رائع أن نرحب بأول ضيوفنا، ونراهم يستمتعون باكتشاف كل ما يقدمه المتجر. نتطلع بالشراكة مع مجموعة الشايع لمواصلة صنع الذكريات الرائعة والتواصل أكثر مع محبي ديزني في الكويت وجميع الزائرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».