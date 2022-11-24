قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إنه بعد وصول الأرباح ربع السنوية للشركات المدرجة في بورصات الخليج إلى مستويات قياسية بالربع الثاني من 2022، تراجعت أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 8% على أساس ربع سنوي أو ما يعادل 6.1 مليارات دولار، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع أرباح شركات الطاقة والمواد الأساسية.

كما انعكست تلك التراجعات أيضا على المؤشرات القطاعية ذات الصلة، إذ انخفض مؤشر بلومبرغ العالمي للسلع الأساسية بنسبة 10.5% خلال الربع الثالث من العام 2022، بينما تراجعت أسعار النفط بنسبة 23.4% خلال نفس الفترة.



إلا ان ارتفاع أرباح عدد من القطاعات مثل الأغذية والمشروبات والتبغ والسلع الرأسمالية والمرافق العامة ساهم بشكل جزئي في تعويض خسائر القطاعات المتراجعة، كما سجلت البنوك أرباحا أعلى هامشيا على أساس ربع سنوي والتي بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 10.9 مليارات دولار في الربع السابق.



اما على صعيد الدول فاقتصر ارتفاع الأرباح المسجلة على أساس ربع سنوي على الشركات المدرجة في الإمارات فقط، في حين سجلت بقية الدول الخليجية انخفاضا في ارباحها على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2022.



أما من حيث الأداء على أساس سنوي فشهدنا استمرار نمو صافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2022 بتسجيل ارتفاع إلى 70.7 مليار دولار، مقابل 57.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2021، بنمو سنوي 24%، كما عكس تزايد الأرباح تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة مقارنة بالعام الماضي.



وكان تحسن الأرباح على أساس سنوي واسع النطاق، حيث أظهر أكثر من ثلثي القطاعات أرباحا أعلى في الربع الثالث من 2022، وكانت أرباح قطاعات الطاقة والبنوك والسلع الرأسمالية والأغذية والمشروبات والتبغ من أبرز محركات النمو الرئيسية في الربع الثالث من 2022 مقارنة بأداء الربع الثالث من 2021، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاض أرباح شركات النقل والمواد الأساسية بصفة رئيسية.



وشهدت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى معدل نمو للربحية على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2022، إذ تضاعف صافي الربح تقريبا ليصل إلى 9.1 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021.