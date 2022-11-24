يبدو ان إغلاقات المصانع في الصين، ستكلف شركة آبل الأميركية مليار دولار من العوائد أسبوعيا، ما يهدد بتراجع المبيعات في موسم الأعياد أكثر المواسم ازدحاما في العام، حيث أصبح على الراغبين في اقتناء هاتف آيفون الجديد «آيفون 14» الانتظار لفترات تصل الى 35 يوما قبل الحصول عليه.



وتأتي هذه التأخيرات بالدرجة الأولى من إغلاقات أحد أكبر المصانع في الصين إثر تصاعد إصابات كورونا، الذي نشبت فيه أمس مظاهرات واصطدام بين العمال وموظفي الأمن الذين منعوا العمال من الدخول إلى المصنع.



ويضغط ارتفاع مستويات التضخم على المبيعات المتوقعة للشركة ما أدى إلى قيام المحللين بتقليص تقديرات أرباح الشركة لهذا الربع، وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الضغط على سعر سهم آبل.



وبحسب شركة Jefferies للاستشارات، فإن كل أسبوع من إغلاقات المصانع في الصين يكلف الشركة مليارا من العوائد وتراجع سعر السهم بسنت واحد.