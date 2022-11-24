أحمد خميس



قال مصدر امني لـ «الأنباء» إن الحملات التفتيشية على مخالفي قانون الاقامة والتي شنتها مختلف اجهزة وزارة الداخلية خاصة رجال مباحث شؤون الإقامة بقيادة اللواء وليد الطراروة والقوى العاملة برئاسة د.مبارك الجافور أسفرت عن انخفاض لافت في اعداد هذه الشريحة، حيث بينت احدث احصائية بهذا الشأن أن 136 ألف وافد معظمهم من جنسيات آسيوية لايزالون مخالفين لقانون الإقامة.



واستبعد المصدر لـ «الأنباء» ان يصدر قريبا قرار بمنح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، لافتا الى ان جانبا من المخالفين الذين أبعدوا مؤخرا ضبطوا داخل أوكار مشبوهة وكذلك لتصنيع الخمور.