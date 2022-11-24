شاركت كبيرة مستشاري البيت الأبيض السابقة إيفانكا ترامب صورا لها ولأسرتها خلال «استكشاف العجائب في الأقصر.. واحدة من أقدم المدن في العالم»، وفق ما ذكرت على حسابها بموقع انستغرام أمس، وذلك خلال زيارتها الأولى لمصر.

وقبل زيارة الأقصر، كانت إيفانكا قامت بصحبة زوجها وأولادهما بجولة في منطقة الأهرامات والتي نشرت صورها أيضا، حيث أوضحت الصور قيامها بركوب الجمال مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة جوزيف



(9 أعوام) وثيودور (6 أعوام) وأرابيلا (11 عاما) كما التقطت صورا بجوار تمثال أبوالهول.



وبدت اللقطات المختلفة، التي شاركتها الابنة الأولى لرئيس أميركا السابق، أنها تقضي وقتا رائعا في إجازة العائلة.



وعلقت إيفانكا على الصور التي نشرتها عبر حسابها قائلة «يوم في الأهرامات، من المميز جدا استكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي».



وتأتى زيارة إيفانكا وعائلتها إلى الشرق الأوسط بعد أقل من أسبوع من إعلانها اعتزال السياسة وإعطاء الأولوية لحياتها الخاصة بدلا من الانضمام إلى حملة والدها الرئاسية.