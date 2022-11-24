أكد عدد من المؤلفين والمشاركين في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 أن المعرض يعتبر أهم تظاهرة ثقافية في الكويت تحتضن مئات من عناوين الكتب وتعد فرصة مناسبة وجميلة لمقابلة القارئ.



وأعرب هؤلاء، في تصريحات متفرقة لـ «كونا»، عن سعادتهم بالمشاركة في الدورة الحالية من المعرض والتي تأتي بطابع مميز خاصة بعد انقطاع عامين وبإعفاء دور النشر من رسوم الاشتراك.



وقال المؤلف جاسم العمران صاحب دار «بوك لاند» للنشر والتوزيع انه يحرص من خلال داره على تنوع عناوين الكتب ومحتواها وذلك لاختلاف اذواق الجمهور ما بين كتب الجريمة والتشويق والحب والادارة والتاريخ وغيرها.



واكد العمران أن جمهور الكويت راق ومثقف وينتقي الكتب بدقة ولديه افق عال ومجالات متسعة ويعتبر قارئا جيدا مبينا ان هناك من يطلع على محتوى الكتاب وحتى على جودة الورق وشكل الغلاف قبل اقتنائه.



من ناحيتها، قالت المؤلفة رتاج الشطي انها تشارك بإصدارها الذي يحمل عنوان «كيفما شاء الهوى»، وهو عبارة عن شعر عربي فصيح يتناول العديد من جوانب الحياة وعدد صفحاته 74، مبينة انها حاولت ان تتجنب المفردات العميقة بحيث يكون الكتاب مفهوما لجميع الفئات العمرية.



واوضحت الشطي أن الكتاب عاطفي انساني اجتماعي وفسرت عنوانه بأن الانسان «كيفما شاء الهوى» اي انه يغير توجهاته بأي جانب من الحياة متى ما استدعى ذلك او عند حاجته للتغيير.



ورأى المؤلف خالد شبكوه ان الشباب أصبح له تقبل اكثر للقراءة ويتوجه للروايات ويميل الى كتب الرعب والجريمة بعكس ميوله في المعارض السابقة والتي كانت نحو الكتب العاطفية.



وبين ان روايته «الثالوث» تتكلم عن طفل يحتفل بعيد ميلاده الثامن مع والديه في منزلهما، الا ان والده يقتل والدته في نفس اليوم ما يعرضه لصدمه تجعله يفقد ذاكرته.



وذكر ان هذا الطفل وبعد ان يكبر يرتكب جريمة قتل عن طريق الخطأ تجعله يتذكر ما يشعره بالسعادة وبالتالي يرتكب سلسلة جرائم ليتذكر والدته.



وقال المدير التنفيذي لدار «نوفا بلس» المؤلف سعد البدر ان لديه اصدارين جديدين في هذا المعرض وهما «لم يره احد» و«مقتل زوج خائن» وهما من الادب البوليسي ويتناولان موضوع الجريمة وكيفية حلها والوصول للمتسبب فيها.



وأفاد بأنه لجأ للادب البوليسي لأنه ادب مرغوب من قبل اكثر فئات القراء الزائرين للمعرض وهو ادب تشويقي يناسب جميع الاعمار.



وأكد أن الاقبال الكبير على المعرض كان منذ اللحظات الاولى لانطلاقه وذلك بسبب تعطش الجمهور لمعارض الكتب بعد انقطاع عامين، مؤكدا ان شعب الكويت مثقف ومطلع وقارئ واختياراته عميقة وموفقة.



من جانبه، قال صاحب دار «نوت بوك» للنشر المؤلف محمد المطر ان كتابه «جلستي مع هيرا» وهو كتاب علم اجتماعه يعرض آلية تكوين علاقات ثنائية ناجحة بثلاثة فصول.



وأشار الى ان الفصل الأول عن آلية ادارة شريك الحياة والثاني عن اختيار الشريك التجاري والفصل الثالث يشرح آلية ادارة زميل العمل.



بدوره، قال المؤلف ناصر ششتري انه يهوى التصوير ويشارك بكتاب «معاناة وصمود» ليعرض مذكراته وصور قام بالتقاطها اثناء الغزو العراقي على الكويت وبعد التحرير مباشرة.