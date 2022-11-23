ياسرالعيلة

وعكة صحية طارئة تعرضت لها النجمة أنغام نقلت على اثرها المستشفى مما ترتب عليه تأجيل الحفل الغنائي الذي كان مقرر أن تحييه الجمعة المقبل 25/11 في قاعة الأرينا مع المطرب الكبير نبيل شعيل ضمن حفلين غنائيين لشركة "ليلة عُمر"، حيث يسبق هذا الحفل حفل للنجم تامرحسني والنجمة إليسا.



وقد نشرت إدارة أعمال النجمة أنغام عبر حسابها بموقع إنستغرام بيانا عن تعرضها لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حاليا تحت الرعاية الطبية إلى الآن.



و قال البيان: حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، و اضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.



نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية و الاطمئنان عليها.



نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.



بدورها، أصدرت شركة "ليلة عمر" الشركة المنتجة للحفل بيانا أعلنت خلاله أنه تم تأجيل الحفل الى يوم 26 ديسمبر المقبل ويقام بقاعة الأرينا، وانه سيتم تحويل التذاكر المبيعة إلى الموعد الجديد، وأن من يرغب في استرجاع قيمة التذكرة يتواصل مع مكتب حجز التذاكر في الأرينا كويت خلال 14 يوماً.