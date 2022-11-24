نفذت جمعية الرحمة العالمية حزمة مشروعات صحية وتعليمية واجتماعية للفئات المحتاجة في موريتانيا، وقال عبدالله عامر العجمي ممثل الرحمة العالمية في الرحلة التي سيرتها الجمعية إلى موريتانيا: إن الرحمة العالمية نفذت 300 عملية عيون للمرضى المحتاجين، أشرف عليها أحد أبرز وأشهر أطباء العيون في موريتانيا، بالإضافة إلى زيارة مستوصف الدواء وتنفيذ برنامج صحي للأيتام وتوزيع الكفالات، وكذلك وضع حجر الأساس لمركزين طبيين في إحدى المقاطعات التي أبدى أهلها سعادتهم الغامرة بالمشروع.

وفيما يتعلق بالمشروعات التعليمية أوضح العجمي أن وفد الرحمة بموريتانيا زار مركز الايمان لتحفيط القرآن الذي شهد تخريج نوابغ وحفاظ للقرآن وللألفيات وغيرها من المنظومات الشعرية، كما قام الوفد بتوزيع 1000حقيبة مدرسية على الطلبة المحتاجين في أكثر من مدرسة، إلى جانب افتتاح مركز قرآني متكامل لحفاظ القرآن بإحدى المناطق النائية.

وأشار العجمي إلى قيام الرحمة بتنفيذ عدة مشروعات اجتماعية مميزة لأهالي موريتانيا أبرزها توزيع 500 سلة غذائية مكونة من الارز والمعكرونة والسكر والدهن، بالإضافة إلى افتتاح بئر ارتوازية في مقاطعة وادي الناقة، حيث عمت الفرحة نفوس الأهالي لما فيه من أثر إيجابي على تيسير أمور الزراعة وتوفير الماء لسقي الماشية ولمنع التصحر.

هذا وتوجه العجمي بالشكر والدعاء للمتبرعين الكرام الذين كان لعطائهم بالغ الأثر في تحسين إدخال السرور على إخوانهم المحتاجين في موريتانيا، مثمناً دور سفارة الكويت في نواكشط وعلى رأسها سعادة السفير بداح الدوسري، الذي ساهم بجهد كبير في تيسير السبل وتذليل العقبات لوفد الرحمة العالمية.