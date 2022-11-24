نقل القمر الصناعي الصيني لاستكشاف الشمس أول صورة له منذ إرساله إلى الفضاء في أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لمرصد الجبل الأرجواني الذي يقع في مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين.

وقال العالم الرئيسي للقمر الصناعي قان وي تشيون -من المرصد المذكور التابع للأكاديمية الصينية للعلوم،وفقا لوكالة شينخوا الصينية للأنباء، إن المرصد الشمسي الفضائي المتقدم (ASO-S)، الذي يُعرف باللغة الصينية بـ"كوافو-1"، نقل صورة بالأشعة السينية الصلبة للتوهجات الشمسية التي اندلعت في الساعة 1:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي) في 11 نوفمبر 2022.

وأضاف تشيون أن الصورة التقطت بواسطة جهاز تصوير بالأشعة السينية الصلبة على متن القمر الصناعي (HXI)، وعلى الرغم من أنه لا يزال في فترة الاختبار، إلا أن أداء التصوير كان ممتازا، ما يسمح بالتعرف الفعال على تفاصيل التوهجات الشمسية والبنية الدقيقة للشمس.

وتابع أن المرصد الشمسي الفضائي المتقدم قادر على رصد الشمس على مدار 24 ساعة لمعظم العام"، مضيفا: "أن أطول مهلة يومية له لا تزيد عن 18 دقيقة عند دورانه في ظل الأرض لفترة وجيزة كل يوم خلال مايو إلى أغسطس".

وتم إطلاق "كوافو-1"على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2دي" في 9 أكتوبر الماضي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

ويدور المرصد الشمسي الفضائي، الذي تمت تسميته باسم عملاق في الأساطير الصينية طارد الشمس دون كلل أو ملل، في مدار متزامن مع الشمس، لا يعيقه دوران الأرض، بينما يمكن لتلسكوب أرضي رؤية الشمس فقط في فترة النهار.