محمد راتب



بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من النواب والقيادات والمسؤولين والشخصيات العامة ووجهاء المناطق، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي فهد الفهد، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي محمد خالد الياسين، ورئيس المكتب الإقليمي للتعاون العربي سعود محمد الحرفان، وحشد من الأهل والأصدقاء والمواطنين، استقبل عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية فهد جمعة الياسين المهنئين بفوزه في انتخابات جمعية الخالدية التعاونية التي أجريت أخيرا، حيث أقام بهذه المناسبة حفل عشاء في صالة الشيخ عبدالله المبارك في منطقة الخالدية.



وبهذه المناسبة، قال فهد جمعة الياسين لـ «الأنباء»: أشكر جميع من تعنّى وحضر، وشاركنا في حفلنا بالحضور أو بالاتصال، ونلتمس العذر لمن حالت ظروفه دون ذلك.



وذكر الياسين أن ثقة مساهمي جمعية الخالدية وسام يضعه على صدره، وسيحرص على تطوير العمل التعاوني في منطقة الخالدية، وتحسين الواقع الاستثماري والتسويقي، ورفد الجمعية بمقومات الريادة والصدارة، مع الانفتاح على المساهمين، والاستماع إلى اقتراحاتهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات الإنشائية والخدمية والاجتماعية والعمل على تحقيقها على أرض الواقع.



وبين أنه سيحرص مع أعضاء مجلس الإدارة على تأمين كافة السلع ذات الجودة وتوفير البدائل الممكنة حال انقطاع أي منتج، ووضع خطة طوارئ لتأمين المخزون الاستراتيجي، وإحداث نقلة نوعية في الملاءة المالية من خلال زيادة المبيعات وتخفيض النفقات.



وأضاف الياسين أن لدى جمعية الخالدية التعاونية كل مقومات الصدارة، الأمر الذي يدفعنا للعمل المشترك لنكون في قائمة الجمعيات التعاونية المتميزة على جميع المستويات، مؤكدا أن مساهمي وأهالي الخالدية يستاهلون، ولن نقصر في الوصول إلى أهدافنا، وتبوؤ المراكز المتقدمة دائما.