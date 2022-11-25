عقدت اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الأميري رقم 218 لسنة 2022 بشأن العفو الخاص عن جرائم محددة اجتماعها الأول، أمس الخميس في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لمباشرة أعمالها.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحافي إن اللجنة برئاسة الشيتان وعضوية كل من النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وبحضور عدد من مستشاري النيابة العامة وقيادات وزارة الداخلية عقدت اجتماعها.



وأضاف المزرم ان اللجنة باشرت أعمالها لتنفيذ المهمة المكلفة بها عبر القيام بإعداد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه، وذلك بصفة الاستعجال.



وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي الأخير على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 - 15 - 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون رقم 16 لسنة 1960 والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014 والتي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2021.