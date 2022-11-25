شريف حمدي



تباين أداء بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع بعد تداولات اتسمت بالهدوء في اغلب الجلسات تزامنا مع انطلاق كأس العالم، حيث انهى السوق الأول تعاملات الأسبوع على تراجع محدود فيما جنح السوق الرئيسي للارتفاع ايضا بشكل محدود.



وظهرت خلال تعاملات الأسبوع نزعة بيعية إلى حد ما خاصة على الأسهم القيادية بعد ان شهدت هذه النوعية من الاسهم زخما شرائيا لافتا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بالتزامن مع اعلان البنوك والشركات القيادية عن النتائج المالية الخاصة بفترة الربع الثالث من العام الحالي والتي جاءت ايجابية في مجملها، في المقابل كان الشراء ملحوظا على الأسهم المتوسطة والصغيرة بتوجهات مضاربية لجني الأرباح السريعة.



ومن العوامل التي أثرت سلبا على مجريات التداول خلال الاسبوع، جنوح اسعار النفط للتراجع ليهبط النفط الكويتي لأقل من 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الاوكرانية في فبراير الماضي.



ومع تباين اداء مؤشرات السوق وجنوحها للتراجع، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت 434 مليون دينار بنهاية التعاملات الاسبوعية ليصل الإجمالي إلى 48.66 مليار دينار تراجعا من 49.09 مليارا في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.9%.



وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 40%، بمحصلة اسبوعية بلغت 188 مليون دينار بمتوسط يومي هبط إلى 38 مليون دينار مقارنة مع 315 مليون دينار بمتوسط يومي 63 مليون دينار الأسبوع الماضي، وبدا جليا ان هناك احجاما عن ضخ السيولة كما في الأسابيع الأخيرة على وقع تراجع الإقبال نسبيا على الأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة.



ومع حالة الهدوء التي سيطرت على مجريات التداول خلال جلسات الأسبوع، تراجعت أحجام التداول بنسبة 45%، بكميات 793 مليون سهم مقابل 1.451 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، تراجعت قيمة الأجانب في أسهم البنوك الكويتية بشكل طفيف من 4 مليارات دينار إلى 3.9 مليارات دينار بنسبة 2.5% مقارنة مع الأسبوع الماضي، وجاء تراجع القيمة رغم تعزيز الأجانب لنسب ملكياتهم نظرا لانخفاض اسعار بعض الأسهم البنكية.



وطبقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، استمرت العمليات الشرائية للأجانب من خلال زيادة الملكيات في أسهم 6 بنوك هي: بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الخليج والبنك الاهلي وبوبيان ووربة، مقابل انخفاضها في بنك برقان فقط، فيما استقرت في 3 بنوك هي بنك الكويت الدولي KIB، التجاري، والأهلي المتحد.



وجاء «الوطني» بالصدرة من حيث القيمة بـ 2.069 مليار دينار بعد ارتفاع النسبة بـ 0.01% لتصل إلى 24.57%، وحل «بيتك» بالمرتبة الثانية من حيث القيمة بـ 1.356 مليار دينار بنسبة شراء 0.06% لتصل النسبة إلى 11.82%، كما ارتفعت ملكيات الاجانب في بنك الخليج بنسبة 0.06% بنسبة 17.29% بقيمة 187.5 مليون دينار.



وارتفعت ملكيات الاجانب في «الاهلي» بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية إلى 1.21% بقيمة 7.06 ملايين دينار، كما ارتفعت في «بوبيان» بنسبة 0.03% لتصل إلى 5.90% بقيمة 185.2 مليون دينار، وارتفعت في «وربة» بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.19% بقيمة 26.6 مليون دينار.