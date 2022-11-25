

محمد الجلاهمة



أحبط رجال الجمارك يوم امس محاولة إغراق البلاد بـ 10 كيلو من مخدر الحشيش وضبط وافد عراقي، كما أحالوا 3 مسافرين (مصريا وأوروبيا وآسيويا) إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعدما عثر في أمتعتهم لدى وصولهم إلى البلاد جوا على مواد مخدرة متنوعة.



وبحسب مصدر في الجمارك، فإن رجال جمرك العبدلي اشتبهوا في وافد عراقي على متن باص نقل عام قادما من العراق، وعليه تم إدخال أمتعته على جهاز الفحص الإشعاعي، والذي كشف عن إخفاء الوافد 10 أكياس مغلقة بإحكام وبداخلها نحو 10 كيلو من مخدر الحشيش، وتمت إحالة الوافد إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمعرفة ما إذا كان قد أدخل من قبل شحنات من المخدرات وعلاقاته مع تجار مخدرات داخل البلاد.



وحول ضبط المسافرين الثلاثة الذين قدموا إلى البلاد جوا، قال المصدر إنه تم الاشتباه في وافد مصري ليتم تفتيش أمتعته والعثور على اصبع من مخدر الحشيش، كما تم إخضاع وافد أوروبي قدم من موطنه للتفتيش وكذلك أمتعته بعد الاشتباه فيه وتبين حيازته 25 سيجارة بها مخدر الماريغوانا و110 حبات مخدرة، أما الآسيوي فعثر في أمتعته على 170 غراما من مخدر القرطوم.



من جهته، ثمن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد جهود رجال الجمارك في تنفيذ تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مشددا على ضرورة اليقظة والحيطة والحيلولة دون نجاح المهربين في ضخ المخدرات داخل البلاد، ومثمنا تجاوب وتعاون رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجمارك والتكاتف فيما بينهم للحد من تهريب المواد المخدرة بأنواعها.