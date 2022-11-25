

أكد عدد من دور النشر المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 أن إعفاءها من دفع رسوم المشاركة مبادرة كويتية كريمة وسخية تسهم في دعم الثقافة والأدب.



وأشاد هؤلاء في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بخطوة وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري في إلغاء هذه الرسوم.



وفي هذا الصدد أعرب صاحب دار (انكي) العراقية د.زهير الأرناوطي عن سعادته بالمبادرة الكويتية الكريمة وبمشاركة الدار لأول مرة، منوها بدور الكويت في تنظيم المعرض الذي ضم تحت سقف واحد عددا من دور النشر المتنوعة من بلدان عدة.



وأشار الأرناوطي الى الترحيب والحب والمودة التي وجدها من الشعب الكويتي منذ وصوله الى البلاد، مشيدا بالمبادرة الكويتية الطيبة وبالإقبال الكبير من الجمهور لاقتناء كتب الدار الذي يضم نحو 75 اصدارا.



ومن جانبه، ثمن المدير التنفيذي لدار (نوفا بلس) سعد البدر في تصريح مماثل إقبال جمهور القراء على المعرض منذ اللحظات الاولى من انطلاقه وتعطشهم لاقتناء الكتب بعد انقطاع المعرض نحو عامين بسبب جائحة (كورونا).



وقال البدر إن شعب الكويت مثقف ومطلع وقارئ واختياراته عميقة وموفقة، مبينا أن الدار تسعى لإثراء القارئ بنخبة من الاصدارات المتنوعة في مجالات متعددة الى جانب دعمها للمؤلفين الشباب في الكويت والوطن العربي من خلال طباعة منشوراتهم وتسويقها والترويج لها.



بدوره، رأى عدنان ابراهيم من دار (دجلة) العراقية أن الاعفاء من رسوم الاشتراك مبادرة ممتازة وكريمة من الكويت خاصة بعد الظروف التي مر بها الناشرون بسبب (كورونا).



وبين ابراهيم ان الدار تشارك للمرة الثانية في معرض الكويت للكتاب مشيدا بالإقبال الكبير من جمهور المعرض على شراء الكتب التي يعرضها الدار وبخاصة التاريخية والادبية والفنية والمتخصصة باللغة العربية.



من ناحيته، قال صاحب دار (خطوة) الكويتية عبدالله الدليمي إن إعفاء دور النشر من الرسوم يدل على حرص الكويت على زيادة الوعي والثقافة وإنجاح المعرض الذي يعتبر مهرجانا ثقافيا كبيرا على مستوى الوطن العربي.



وبين ان الدار ومنذ تأسيسها عام 2018 تسعى الى زيادة الوعي لدى المجتمع من خلال التشجيع على القراءة اضافة الى دعمها للمؤلفين الشباب باختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم لتوصيل رسالتهم ونشرها.



من جانبه، أعرب مدير دار (كنوز المعرفة) مهند حلوة عن سعادته بمبادرة الكويت في اعفاء دور النشر من رسوم المشاركة، مشيرا الى ان المبادرة من شأنها الاسهام في دعم الثقافة والادب والمؤلفين والناشرين.



وذكر ان هذه المشاركة هي الـ17 للدار في معرض الكتاب اذ تشارك هذا العام بـ1200 اصدار متنوع و150 عنوانا جديدا أبرزها ما يخص اللغة العربية والبلاغة والنحو والترجمة وغيرها من المواضيع.



بدوره، قال مؤسس وصاحب دار (الشامل) الفلسطينية بكر زيدان إن الدار تحرص على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب كونه من أهم المعارض على مستوى الوطن العربي ومحط انظار معظم الناشرين العرب بسبب عدد رواده من النخبة المثقفة.



وبين أن أكثر الكتب التي تقدمها الدار تتناول القضية الفلسطينية وتركز على الادب الفلسطيني وروايات الاسرى التي تحكي معاناتهم وهموم المجتمع الفلسطيني.