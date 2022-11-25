ناقش رؤساء الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل بالأمانة العامة لمجلس التعاون.



وقالت الأمانة في بيان ان ذلك جاء خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء الجمعيات الكشفية بدول المجلس الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون عبر الاتصال المرئي.



وأضافت الأمانة انه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها الاطلاع على قرار وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون بشأن لجنة الكشافة والمرشدات ومتابعة توصيات الاجتماع الـ (32) لرؤساء الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى المواضيع التي تخص دول المجلس في المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ودعم استضافة جمعية كشافة الإمارات للمخيم الكشفي العربي الثالث والثلاثين والمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب.



وذكرت ان الاجتماع اختتم بعدد من التوصيات سيتم عرضها على لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس في اجتماعهم القادم.