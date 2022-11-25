شدد مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال اليوم، وقال في المؤتمر الصحافي: «نعرف أن السنغال فريق قوي ويملك عناصر مميزة، نحن حضرنا جيدا للمواجهة وسنعدل على طريقة لعبنا، نريد تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل».



وقال المدرب الإسباني: «سنحاول تجاوز ضغط المباراة الافتتاحية، وعلينا أن نظهر مستوانا التنافسي خلال مواجهة السنغال، لافتا إلى أنه ليست النتيجة فقط، بل والأداء أيضا لم يكن جيدا خلال مباراة الإكوادور، لم نتوقع الظهور بهذا الشكل في كأس العالم»، مضيفا ان المباراة كانت مهمة وكنا نريد السيطرة على جوانبها لكن ما حدث طبيعي خلال المباريات الافتتاحية، وعلينا أن نلعب بتنافسية أكبر وسنحاول أن نلعب بشكل أفضل أمام السنغال، نريد أن يرى الجميع مستوانا الحقيقي، مختتما حديثه «حضّرنا مطولا من أجل منافسات كأس العالم وكرة القدم القطرية ستواصل التطور بعد المنافسات».



وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون رد في ستاد البيت، في افتتاح كأس العالم 2022.



من جهة أخرى، قال أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي إن فريقه يستعد بأفضل شكل ممكن للمباراة المرتقبة أمام نظيره القطري اليوم، مؤكدا أنه لن يجري تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق.



وقال سيسيه في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس للحديث عن المباراة أمام «العنابي»: «نحن مستعدون تماما ومازلنا في طور التحضير، كنا ندرك أهمية الحصول على راحة بعد المباراة السابقة أمام هولندا، فقد كانت مباراة قوية وسريعة الإيقاع، لكن الأمور تسير جيدا بشكل عام».



وعن فرص المنتخب السنغالي في مواجهة نظيره القطري الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، قال سيسيه: «رغم الخسارة، تعلمنا الكثير من الدروس إثر الخسارة أمام هولندا، لقد واجهنا فريقا قويا يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، وحاولنا تقديم مباراة جيدة ونحن راضون عن أداء لاعبينا ومستعدون لمباراة اليوم»، مضيفا: عندما نتحدث عن مناسبة بحجم كأس العالم، نرى أنه عندما تخسر مباراتك الافتتاحية فإنك تضع بالتأكيد كل طاقتك في المباراة الثانية، ولدينا خبرة كبيرة وقد لعبنا مباريات صعبة عديدة في الماضي وبالقدر نفسه من الضغط والتوتر.