علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة، أن شركات صرافة كبرى في الكويت أنهت استعداداتها من أجل توفير خدمة تحويل قيمة الودائع الدولارية للمقيمين المصريين الراغبين في تصدير سياراتهم إلى القاهرة.

وأكدت أن التحويلات التقليدية التي تقدمها شركات الصرافة في الكويت عبر أنظمة الـ «أونلاين»، لا تتوافق مع متطلبات القانون المعني بالإعفاء الجمركي لسيارات مصريي الخارج مقابل وديعة دولارية، إذ تشترط أن يتم إيداعها عبر تحويل بنكي فقط، وهو ما دعا الشركات إلى توفير خدمة التحويل البنكي عبر نظام «swift» لتتوافر للمصريين المقيمين في الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التحويل البنكي المتوافقة مع قانون الإعفاء لدى شركات الصرافة تتم برسوم تبلغ 35 دولارا على كامل المبلغ أيا كان وتدفع مرة واحدة، وذلك بما يعادل نحو 10.5 دنانير، بينما تتيح بعض البنوك ذات الخدمة مجانا عبر تطبيقاتها وبرسوم تصل إلى 8 دنانير عبر أفرعها، وذلك من دون احتساب عمولة البنك الوسيط.