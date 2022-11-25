يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة على المنتخب السوري 3-1، ليحقق المركز الخامس في بطولة غرب آسيا الأولى التي استضافتها الأردن مؤخرا. وفي هذا الإطار أقام سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني مأدبة عشاء لمنتخبنا في مقر السفارة في عمان.



وأثنى رئيس الاتحاد الكويتي والعربي للكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب على الجهود الكبيرة التي يقوم بها السفير من خلال متابعته للمنتخب الوطني منذ وصوله إلى الأردن.



وأضاف ان لدينا منتخب سيدات جيدا قادرا على تمثيل الكرة الكويتية بالصورة المطلوبة.



إلى ذلك، قدمت رئيس اللجنة النسائية الكويتية للكرة الطائرة د.استقلال الرقم درعا تذكارية الى رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة للأميرة آية بنت الفيصل، كما قدمت درعا أخرى الى رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري تقديرا للجهود المبذولة في تنظيم البطولة.