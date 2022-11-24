مفرح الشمري



أسند قطاع التلفزيون تقديم البرنامج المنوع "اسفرت" الى الفنانة هيا عبدالسلام بعد أن قدم أغلب حلقاته الإعلامي بركات الوقيان، وذلك دون أسباب معلنة، حيث صورت هيا قبل أيام حلقة مع القديرين محمد جابر وعبد الإمام عبدالله وستعرض غدا الجمعة على شاشة تلفزيون الكويت.

الاعلامي بركات الوقيان استضاف من خلال برنامج "اسفرت" عددا من الفنانين مثل الفنانة القديرة سعاد عبدالله والمطرب القدير عبدالله الرويشد والمطرب الشعبي خالد الملا، بالاضافة لاستضافته الفنانة هيا عبدالسلام وزوجها الفنان فؤاد علي.

يذكر أن البرنامج من إعداد محسن العلوي واخراج جابر الحربي.