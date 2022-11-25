استهل منتخب أوروغواي مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتعادل سلبي مع منتخب كوريا الجنوبية أمس على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.



ويلتقي «السيليستي» مع نظيره البرتغالي الاثنين المقبل في الجولة الثانية، فيما يلعب «محاربو التايغوك» مع منتخب غانا في ذات اليوم.



وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منتخب أوروغواي، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 19 والتي شهدت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب أوروغواي عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي المنتخب الكوري تسلمها فيديريكو فالفيردي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.



منحت هذه الهجمة الثقة للاعبي منتخب أوروغواي حيث فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء وتوالت محاولاتهم الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما جعل المنتخب الكوري الجنوبي يتراجع إلى وسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.



وكاد المنتخب الكوري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 34 عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أوي جو هوانغ بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة.



وفي الدقيقة 43 كاد «السيليستي» أن يسجل هدف التقدم عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الكوري ارتقى إليها دييغو غودين وقابلها بضربة رأس قوية لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم الأيمن قبل أن يشتتها الدفاع.



ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين المنتخبين.



ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الكوري من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وسط تراجع من لاعبي منتخب أوروغواي، الذين اعتمدوا أيضا على شن الهجمات المرتدة.



وبمرور الوقت تخلى «السيليستي» عن حذره الدفاعي ودخل أجواء المباراة الهجومية بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم وهو ما أجبر المنتخب الكوري على التراجع لوسط ملعبه.



ومع ذلك لم تكن هناك أي خطورة على المرميين، حيث تفوق المدافعون على المهاجمين في أغلب الهجمات ولم يكن هناك أي اختبار حقيقي للحارسين.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 77 والتي شهدت فرصة خطيرة لـ «محاربي التايغوك» عندما سدد تشو كيو سيونغ كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.



ورد منتخب أوروغواي في الدقيقة 81 عندما سدد داروين نونيز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.



وفي الدقيقة 89 سدد فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن وخرجت لركلة مرمى.



ورد المنتخب الكوري في الدقيقة التالية عندما سدد هيونغ مين سون كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.



ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.





أوروغواي وكوريا الجنوبية في سطور



٭ المباراة: الأوروغواي ـ كوريا الجنوبية (0-0)



٭ الملعب: ستاد المدينة التعليمية في الدوحة.



٭ الجمهور: 41663 متفرجا.



٭ الدور الأول ـ المجموعة الثامنة.



٭ الحكم: الفرنسي كليمان توربين.



٭ الإنذارات: الأوروغواي: مارتين كاسيريس (57) وكوريا الجنوبية: غيو-سونغ تشو (88).



التشكيلتان



٭ الأوروغواي (المدرب: دييغو ألونسو): سيرخيو روتشيت، مارتين كاسيريس، دييغو غودين، خوسيه ماريا خيمينيس، ماتياس أوليفيرا (ماتياس فينيا، 79)، فيديريكو فالفيردي، ماتياس فيسينو (نيكولاس دي لا كروس، 79)، رودريغو بنتانكور، لويس سواريز (إدينسون كافاني، 64)، داروين نونيز، فاكوندو بيليستري (غييرمو فاريلا، 88).



٭ كوريا الجنوبية (المدرب: البرتغالي باولو بينتو): سيونغ-غيو كيم، جين-سو كيم، يونغ-غوون كيم، مين-جاي كيم، مون-هوان كيم، وو-يونغ جونغ، إين-بيوم هوانغ، هيونغ-مين سون، جاي-سونغ لي (جون-هو سون، 74)، أوي-جو هوانغ (غيو-سونغ تشو، 74)، سانغ-هو نا (كانغ-إين لي، 74).