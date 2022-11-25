أعلنت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية جوجل طرح مجموعة جديدة من الخصائص لخدمات "جوجل مابس" (الخرائط) ومحرك البحث وجوجل شوبنج للتسوق، في حين كانت الشركة قد كشفت عن هذه الخصائص لأول مرة خلال مؤتمر سيرش أون في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بدأت توفيرها للمستخدمين حاليا.

ومع الخصائص الجديدة، سيكون في مقدور مستخدمي محرك بحث جوجل البحث عن طبقهم المفضل في أي مطعم مجاور لهم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة عبارة "مكرونة بالجبن قريبة مني" لكي يعرض المحرك اسماء المطاعم المجاورة والتي تقدم هذا الطبق ضمن قائمة الطعام لديها. وبمجرد العثور على النتيجة التي يتم البحث عنها، يمكن للمستخدم العثور على مزيد من المعلومات مثل ثمن الطبق أو مكوناته وغير ذلك.

كما طرحت جوجل خصائص جديدة في خدمة جوجل مابس، تشمل خاصية لايف فيو لتي تتيح إمكانية البحث المرئي عن الأماكن في العديد من المدن مثل لندن ولوس أنجليس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.

وقالت شركة جوجل في بيان عبر الإنترنت "افترض أنك ستزور نيويورك وتريد خطة للتسوق ومقابلة الأصدقاء... ارفع الهاتف وانقر على رمز الكاميرا في صفحة محرك البحث، لرؤية المتاجر القريبة وغيرها من الأماكن المطلوبة مثل المقاهي والبنوك وماكينات الصراف الآن. ومع استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في الأسهم والاتجاهات، يمكن لك رؤية الاتجاه الموجود فيه وكيفية الوصول إلى المكان المطلوب".

كما تتيح جوجل استخدام محرك البحث للعثور على أفضل محطات شحن للسيارات الكهربائية، حيث يمكن للمستخدم البحث عن "محطات شحن السيارات الكهربائية" واختيار مرشح "شحن سريع" كما يمكن للمستخدم تحديد المحطات التي تتوافق مع نوع قابس السيارة الكهربائية.

كما تتيح جوجل حاليا خاصية جديدة للتسوق باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، والتي تستهدف تسهيل العثور على الاحتياجات الأساسية المناسبة له. وقالت جوجل إن خاصية مكتبة الصور الجديدة الخاصة لها تقدم 148 طرازا تمثل طيف متنوع من ألوان البشرة والأعمار والجنس وشكل الوجه والملامح العرقية وأنوع البشرة. ولذلك سيكون من الأسهل على المستخدم اختيار المنتجات التي تناسب شكله.