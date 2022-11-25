يبدأ الفنان أحمد بدير تصوير دوره في مسلسل "توحة" في شهر ديسمبر المقبل، ليخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي، ويناقش قضايا من الشارع المصري وأهم الأحداث التي أصبحت دخليه على الشارع، والمسلسل بطولة: أحمد بدير، وفريال يوسف، وانتصار، وعابد عناني، وعلا غانم.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وقد جسد ضمن أحداث العمل والد حسن الرداد، ويقف بجانبه في عدد من المواقف.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك في بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من: بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.