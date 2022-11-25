نجح علماء صينيون، في تطوير روبوت يعمل بطاقة مولدة من تبادلات الأيونات؛ لإزالة الجسيمات البلاستيكية الصغيرة والنانوية من المياه.

وكشفت جامعة جينان الصينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، أن الروبوت الذي يبلغ قطره من 20 إلى 100 ميكرون، أرق من شعرة الإنسان ويتميز بأساليب مبتكرة للحصول على الطاقة باستخدام التبادلات مع أيونات الشوائب في الماء، حيث يستطيع أن يعمل بدون إدخال طاقة إضافية، مشيرة إلى أن فعالية التنظيف لدى الروبوتات تجاوزت 90 %في 100 مهمة متتالية لإزالة الجسيمات البلاستيكية الصغيرة والنانوية من مختلف المكونات والأحجام والأشكال في المياه.

من جانبه، قال أحد الباحثين الرواد من جامعة (جينان) وانغ جي تشوانغ:"إن روبوتات كنس الأرض تستطيع أن تعمل بشكل أوتوماتيكي على مسار مخطط وتزيل النفايات بالقرب منها، لذا فكرنا بأنه من الممكن أن يكون هناك نوع مماثل من الروبوت لإزالة النفايات من المياه".. مضيفا:"أن الروبوتات الذاتية الدفع تتكون من مجموعة من كريات الراتنج المزودة بجسيمات نانوية مغناطيسية، وتستطيع أن تتفاعل مع الجسيمات المجاورة أثناء حركتها، الأمر الذي يزيل الجسيمات بشكل ديناميكي في طريقها، حيث يتمتع كل روبوت بقدرة امتصاص يصل قطرها إلى 200 ميكرون".

وأشار إلى أنه من المأمول أن يعمل تطوير الروبوتات الذاتية الدفع التي تتمتع بميزة التكلفة المقبولة والحد الأدنى من التلوث الثانوي، على جعلها مناسبة للتطبيقات الصناعية؛ ما سيوفر استراتيجية جاذبة لإزالة الجسيمات البلاستيكية الصغيرة للغاية على نطاق واسع.