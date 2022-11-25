تعكف أوكرانيا على تصليح منشآت الطاقة المتضررة جراء الضربات الروسية الكثيفة وتوفير التدفئة والكهرباء لملايين المواطنين فيما يحل فصل الشتاء.



وبات قطاع الطاقة الأوكراني على شفير الانهيار فيما يعاني ملايين الأشخاص من انقطاعات طارئة في الأسابيع الأخيرة.



ورأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استراتيجية موسكو الجديدة الهادفة إلى إغراق أوكرانيا في الظلمة لن تنال من عزيمة البلاد.



وقال في مقابلة مع صحيفة «فيننشال تايمز» نشرت الجمعة إنها «حرب قوة وصمود لنرى من هو الأقوى».



وفي حين تعاني حوالي 15 منطقة مشاكل إمدادات مياه وكهرباء، قال زيلينسكي «وضع الكهرباء يبقى صعبا في كل المناطق تقريبا. لكن نبتعد تدريجا عن الانقطاع وساعة بعد ساعة نعيد التيار إلى مستهلكين جدد».



في كييڤ حيث تتساقط الأمطار الجليدية فيما الحرارة تقارب الصفر مئوية، يعاني 60% من السكان من انقطاعات في التيار على ما ذكرت بلدية العاصمة الأوكرانية مع عودة الكهرباء تدريجا.



وقال مدير شبكة «دي تي إي كاي» دميترو ساخاروك «سنعيد تدريجا التيار ساعتين إلى 3 ساعات إلى حين نتمكن من زيادة كمية الكهرباء الواردة إلى كييڤ».



في الأثناء، أعلن الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا بجنوب أوكرانيا أولكسندر ستاروخ أن القوات الروسية شنت صباح الجمعة هجوما صاروخيا على ضواحي الإقليم.



وكتب ستاروخ منشورا عبر موقع «تليغرام» أن «الروس استهدفوا مرة أخرى ضواحي زابوربجيا بصاروخ. ويجري التحقيق في تفاصيل الهجوم».



في السياق ذاته، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قوات الدفاع الوطني صدت على مدار 24 ساعة هجمات من جانب القوات الروسية في المناطق القريبة من إقليمي دونيتسك ولوغانسك بجنوب البلاد.



وذكرت الهيئة - في بيان لها - أن القوات الروسية شنت في الوقت نفسه 6 هجمات صاروخية و14 غارة جوية و14 هجوما بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS على مواقع لقوات الدفاع وأهداف مدنية.



من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن الحكومة الكرواتية وافقت على قرار بشأن تدريب أفراد من الجيش الأوكراني على أراضيها.



وقال ريزنيكوف - في تغريدة على موقع «تويتر»، «وافقت حكومة كرواتيا على قرار لتدريب الجيش الأوكراني على أراضيها».



في غضون ذلك، أعلن مسؤول أمني أوكراني بارز، عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم، محذرا من أن قوات بلاده، «ستستهدف أي إيراني آخر على الأراضي الأوكرانية المحتلة».



وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن «الإيرانيين كانوا حاضرين في شبه جزيرة القرم، لمساعدة روسيا في قيادة المسيرات الإيرانية "شاهد -136" التي قدمتها حكومة طهران لموسكو.



ولم يذكر المسؤول الأوكراني، عدد القتلى الإيرانيين، غير أنه هدد بأن بلاده ستستهدف «أي وجود عسكري إضافي في أوكرانيا»، بحسب ما نقلته «الغارديان».