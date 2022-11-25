قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في تغريدة يوم الجمعة، إن تويتر ستطلق مؤقتًا ميزة توثيق الحسابات على المنصة بمختلف أنواعها الأسبوع المقبل.

وأوضح ماسك أن العلامات ستتخذ ألواناً مختلفة حسب الجهة، حيث سيتم اعتماد اللون الذهبي للشركات، والرمادي للحسابات الحكومية، والأزرق للأفراد.. مشاهير كانوا أم لا.

وسيتم التحقق من جميع الحسابات الموثقة يدويًا على تويتر، قبل تفعيل خدمة التوثيق.

كان المالك الجديد لشركة تويتر، قرر تأجيل إطلاق خدمة التوثيق التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 8 دولارات، وذلك حتى التأكد من توقف موجة الحسابات الوهمية، مضيفًا أنه من المحتمل أن يتم استخدام لون مختلف للمؤسسات عن الأفراد.

وأدى إطلاق النظام الجديد، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ظهور مجموعة من الحسابات التي تنتحل هوية العلامات التجارية والشخصيات البارزة، مما تسبب في إحداث فوضى على المنصة.

من ناحية أخرى، أعلن ماسك في تغريدة أمس الخميس، أنّه قرّر بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمّدة على المنصة وإعادة تفعيلها اعتباراً من "الأسبوع المقبل".

وقال ماسك: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء عن سؤال "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟".

وأجاب 72.4% من المغرّدين عن سؤال ماسك بـ "نعم"، فيما أجاب 27.6% منهم بـ "لا".