أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني على أهمية العمل في إطار تجمع أوبك+، وعلى "إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية الخميس، وأفاد أيضا بأن الوزيرين شددا على "التزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023".

قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، قد وافق في أكتوبر تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.



ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله هذا الأسبوع إن تجمع أوبك+، الذي يعقد اجتماعه التالي في الرابع من ديسمبر ، مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن الوزير عبد الغني، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الخميس تلبية لدعوة من المملكة.

