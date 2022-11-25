قالت حركة الشباب ووزير بالحكومة المحلية إن مسلحين منتمين للجماعة هاجموا قاعدة عسكرية في إقليم جلجدود بوسط البلاد الجمعة مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بعد محاولة الجيش والعشائر المتحالفة معه صد الهجوم.



يأتي الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر في قرية قايب، وشمل استخدام سيارات ملغومة، بعدما أحرزت القوات الحكومية عددا من الانتصارات في القتال ضد الحركة في الشهور الثلاثة الأخيرة مستعيدة أراضي بمساعدة مسلحين من العشائر.



وتسيطر الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات من الصومال، وفقدت قرية قايب التي سيطرت عليها القوات الحكومية قبل أسابيع قليلة.



وقال إسماعيل عبد الله، أحد مقاتلي العشائر لرويترز من قايب "علمنا أن الشباب تهاجمنا، لذلك تأهبنا تماما انتظارا لهم. قصفنا سياراتهم الملغومة بقذائف صاروخية وأحبطنا (مخططهم) قبل أن يدخلوا القاعدة".