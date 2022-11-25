حصل واين هينيسي حارس مرمى منتخب ويلز على البطاقة الحمراء الأولى فى كأس العالم 2022 بعد التدخل العنيف مع مهاجم منتخب إيران خلال المباراة التى تجمعمها ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 على ملعب " أحمد بن علي المونديالي".

أنهى التعادل السلبى الشوط الأول الذى شهد إلغاء هدف لمنتخب إيران بداعى التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو " VAR ".

ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022، برصيد نقطة واحدة فقط، في حين يتواجد منتخب ايران في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويتطلع منتخب إيران لتحقيق الفوز في ثاني مبارياته بالمونديال، على منتخب ويلز لإحياء آماله للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى، بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

بينما يتسلح منتخب ويلز بالإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة للاعبيه والخبرات الكبيرة بين صفوفه، وذلك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط في مشواره بالبطولة للمنافسة بقوة على التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتفوق المنتخب الويلزى في القيمة التسويقية، بفارق أكثر من 100 مليون يورو على المنتخب الإيراني، حيث تصل قيمته إلى 160.15 مليون يورو، مقابل 59.53 مليون يورو.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية بين المنتخبين تاريخيا، بعد المواجهة الودية التي جمعتهما في 18 إبريل 1978، وانتهت بفوز ويلز 1 – 0، وخاض المنتخب الويلزى 7 مواجهات ضد منتخبات أسيوية عبر تاريخه، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

وفشل المنتخب الإيراني في تحقيق أي فوز خلال 9 مباريات أمام المنتخبات الأوروبية في المونديال، خسر في 7 وتعادل مباراتين.