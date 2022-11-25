كرّم وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وبحضور رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح عددا من منتسبي الجيش من ضباط وضباط صف الذين حققوا مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في المسابقة الدولية التاسعة لحفظ القرآن الكريم للعسكريين والتي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أحرز العقيد أحمد عبداللطيف الغانم من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي المركز الأول بفرع التلاوة في هذه المسابقة.



وقام الوزير بتوزيع الشهادات والجوائز على المكرمين، وهنأهم بفوزهم وتميزهم في منافسات هذه المسابقة، والتي تعنى بالقرآن الكريم وأهله، معربا عن فخره واعتزازه بما حققوه من نتائج متقدمة جاءت ثمرة لجهودهم واهتمامهم وحرصهم على حفظ كتاب الله عز وجل، موصيا إياهم بإخلاص النية في القول والعمل والإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتفهم معانيه والتأدب بآدابه والعمل بموجب أحكامه، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على دعم مشاركة منتسبيها في مثل هذه المسابقات القيمة.