فازت إيران على ويلز بنتيجة 2-0 في ستاد أحمد بن علي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.



وظهرت إيران بوجهٍ مغاير تمامًا عن المباراة الأولى أمام إنجلترا، وأهدرت عدة فرص محققة، حتى سجّلت الهدفين القاتل في الثواني الأخيرة بواسطة البديل روزبه جشمي والظهير رامين رضائيان.



لترفع إيران رصيدها إلى 3 نقاط، ويتجمّد رصيد ويلز عند نقطة وحيدة.



وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط، وتواجه الولايات المتحدة -صاحبة النقطة الوحيدة - مساء اليوم لتحديد شكل المجموعة بعد الجولة الثانية.



وحققت إيران فوزها الأول في تاريخها على منتخب أوروبي بمناسات كأس العالم، بعد 7 هزائم وتعادلين.



كما فازت إيران للمرة الثالثة في تاريخها عمومًا بعد الانتصار على الولايات المتحدة في نسخة 1998، وعلى المغرب في 2018.



وبات كارلوس كيروش أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ إيران المونديالي برصيد فوزين.

أبطال إيران



المباراة -والبطولة عموما- لُعبَت في وسط ضغوط هائلة على لاعبي منتخب إيران.



أفراد "الفُرس" رفضوا ترديد السلام الوطني قبل المباراة الأولى أمام إنجلترا، تنديدًا بممارسات النظام الإيراني وسقوط العديد من الضحايا في الاحتجاجات الشعبية بالبلاد.



وقد ازدادت الضغوط أكثر فأكثر في الساعات والأيام الماضية، مما جعل فوز إيران في حكم المستحيل بالنظر لكل ما يعيشه اللاعبون خارج الملعب.



لكن 16 لاعبًا والمدرب العبقري كيروش، كانوا أبطالًا اليوم لإيران، وحققوا فوزًا تاريخيًا على رفاق جاريث بيل.

تعديلات بالجملة



بعد الهزيمة القاسية أمام إنجلترا، أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لإيران 5 تعديلات دفعة واحدة على تشكيلته، من ضمنها 4 فنية.



التعديل الاضطراري كان ابتعاد علي رضا بيرانواند عن حراسة المرمى لتعرضه لكسر عنيف في الأنف أمام إنجلترا.



لكن كيروش -حارس المرمى السابق في شبابه- واصل الثقة في سيد حسين حسيني رغم تلقيه 6 أهداف أمام الإنجليز، وأصرّ على إبقاء أمير عابد زاده على مقاعد البدلاء.



كما دفع كيروش بنجمه سردار أزمون منذ البداية هذه المرة بعد تعافيه بالكامل من إصابته، وذلك على حساب علي رضا جهانبخش نجم فينورد روتراد.



وغيّر كيروش طريقة اللعب بالكامل واعتمد على 4-3-3 بدلًا من 3-5-2 الدفااعية التي لعب بها أمام إنجلترا.

في المقابل، أجرى روب بيدج المدير الفني لـ ويلز تعديلًا وحيدًا على تشكيله، وأقحم المهاجم الصريح كيفر موور بعد تألقه كبديل أمام الولايات المتحدة، مع إبقاء السريع دانييل جيمس على مقاعد البدلاء.

وشارك القائد جاريث بيل ليكتب التاريخ بخوضه مباراته قم 110 ويصير الأكثر تميلًا لـ ويلز طوال تاريخها متجاوزًا كريس جونتر صاحب الـ 109 مباراة.