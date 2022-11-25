يعقوب العوضي

فاز منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة على المنتخب السوري بنتيجة 3-1 وبذلك حققن المركز الخامس في بطولة غرب آسيا الأولى والتي استضافها الأردن في الأيام القليلة الماضية.

وفي هذا الإطار، أقام سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني مأدبة عشاء لمنتخبنا الوطني للسيدات في مقر السفارة في عمان.

وبهذه المناسبة، أثنى رئيس الاتحاد الكويتي والعربي للكرة الطائرة د. عبدالهادي الشبيب بالجهود الكبيرة الاستثنائية التي يقوم بها السفير من خلال متابعته للمنتخب الوطني منذ وصوله الى الأردن حتى اليوم.

وقال: «لدينا منتخب سيدات جيد قادر على تمثيل الكورة الكويتية بالصورة المطلوبة، ولكن لفعل ذلك يجب الاهتمام بعدة جوانب وتطويرها ومنها الجانب الذهني والمعنوي والمادي، مضيفا ان الدور الحيوي تجاه البعثة من قبل السفير كان رائدا ومتفردا انعكس ايجابيا على الجميع».

كما أكد الشبيب أن المتابعة الحثيثة لمنتخب السيدات لاقت استحسانا عند الجهازين الإداري والفني ولدى اللاعبات اللاتي تقدمن بالثناء والشكر للسفير الديحاني.

من جهة أخرى، قدمت رئيسة اللجنة النسائية الكويتية للكرة الطائرة د. استقلال الرقم درعا تذكارية لرئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة الأميرة آية بنت الفيصل، كما قدمت درعا آخر لرئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري؛ تعبيرا عن الشكر والثناء للجهود المبذولة في تنظيم البطولة