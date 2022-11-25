المجلس الأعلى للأسرة سيكون له دور فعّال في المرحلة المقبلة للقضاء على العنف

إعداد إستراتيجية وخارطة طريق لمشكلة العنف الأسري

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة ورئيسة المجلس الاعلى للاسرة مي البغلي في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة «25 نوفمبر 2022» انه في مثل هذا اليوم من كل عام يبدأ العالم الدولي بفعاليات وانشطة دعوة منه للتركيز على القضاء على العنف ضد المرأة حيث تستمر الأنشطة 16 يوما.

وفي الكويت ومن منطلق إيماننا بأهمية نبذ العنف بكل اشكاله أولا وأهمية المرأة في المجتمع ثانيا فقد قامت الدولة بالعديد من الخطوات التي تتوافق مع مبدأ القضاء على العنف ضد المرأة وذلك يأتي ابتداء من التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، حيث صادقت الدولة في وقت مبكر على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وتستمر هذه الجهود من منطلق الرغبة الحقيقية في تغيير أنواع السلوك الاجتماعي ومحاربة العنف بكل اشكاله ضد المرأة ويتمثل ذلك في استحداث وزارة تعنى بالمرأة والطفولة مما يعكس اهتمام الدولة في هذا الجانب، وعليه فقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتبني مبادرة «القضاء على كافة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة» ضمن برنامج عمل الحكومة والتي تتضمن عدة مشاريع تنعكس ايجابيا على واقع المرأة في الكويت من خلال توحيد البيانات الخاصة بالعنف الاسري ضد المرأة ومراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمرأة والقيام بدورات توعوية لتغيير أنماط السلوك الاجتماعي في المجتمع.

وأضافت البغلي: كما انه في ذات السياق نشدد خلال الفترة المقبلة على قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدور فعال ومهم في القضاء على العنف واعداد استراتيجية وخارطة طريق لمشكلة العنف الاسري، إضافة إلى استعدادنا الكامل لتوطيد الجهود مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم للمرأة في جميع المجالات تحقيقا للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، نؤكد على ان نجاح المرأة واستقرارها وسلامتها النفسية حجر الأساس للاستقرار الأسري وإصلاح المجتمع.