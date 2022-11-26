في إطار مشاريعها الداعمة لخدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه، أعلنت جمعية الهداية الخيرية عن اجتياز 495 طالباً منتسباً لحلقاتها القرآنية لاختبارات الفصل الأول.

وعلى هامش حفل تكريم الطلاب المتميزين صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري بأن مشروع الحلقات القرآنية يهدف بالأساس إلى تشجيع الناشئة على الارتباط بالقرآن، وحفظ كتاب الله وترتيله وتجويده ومعرفة آدابه وأحكامه.



وأوضح بن دليل أن نشاط حلقات مصابيح الهداية القرآنية لا يقتصر على التحفيظ فقط، بل يشتمل على تعليم الطلاب لأساسيات اللغة العربية، ودروس التجويد، إلى جانب تزويدهم بجملة من تعاليم الإسلام وآدابه عبر الخواطر التربوية.



مبيناً أن الأنشطة الترفيهية للطلاب تأتي ضمن برنامج حلقات مصابيح الهداية، حيث يتم العمل من خلال يومين للتحفيظ ويوم ثالث للأنشطة الترفيهية، للترويح عن الطلاب وتشجيعهم على مواصلة الحفظ.



وأشاد بن دليل بأبناء حلقات مصابيح الهداية في الحرص على حفظ القرآن، وتعلم اللغة العربية، مثمناً جهود القائمين على الحلقات في رعاية الناشئة والقيام على تعليمهم وتربيتهم على أداب الإسلام الحنيف.



مشيراً إلى أن فعاليات الفصل الثاني بدأت مطلع أكتوبر الماضي وتنتهي أواخر ديسمبر المقبل، على أن يشهد العام الجديد 2023 انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، بهدف تشجيع الطلاب على استثمار طاقاتهم ومواهبهم وحفظ أوقاتهم.



هذا وتوجه بن دليل بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمها الكريم لمشروع الحلقات، وغيرها من مشروعات الجمعية، سائلاً العلي القدير أن يجزي القائمين على مثل هذه المشروعات بالأمانة خير الجزاء، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.