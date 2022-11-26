202 الف دينار مساعدات مالية ل1120 حالة من الأسر المتعففه والحالات المرضية وتسديد الايجارات

أعلن أمين السر والمديرالعام لجمعية التكافل لرعاية السجناء زيد الذايدي عن قيام الجمعية بسداد مديونات نحو 1248 حالة من الغارمين والغارمات وممن عليهم اجراءات قانونية وبعض السجناء بمبلغ يقدر بنحو 1,321,924 دينار

وأكد الذايدي في تصريح صحفي أن جمعية التكافل لرعاية السجناء حريصة على الاستمرار في تنفيذ سياساتها الاستراتيجية الهادفة الى تقديم الرعاية والعون والمساعده للمحتاجين من السجناء وأسرهم والغارمين والغارمات والأسر المتعففه بالاضافة إلى الحالات المرضية وسداد رسوم الطلبة والطالبات من ابناء السجناء لمواصلة دراستهم وكذلك دعم ورعاية العديد من الانشطه الاجتماعية والدينية وتعزيز أطر التكافل بين ابناء المجتمع.

واوضح الذايدى ان هناك العديد من العوامل الهامة التي ساعدت جمعية التكافل لرعاية السجناء على النجاح والاستمرار في تقديم رسالتها الانسانية طوال هذة السنوات الطويله وذلك من خلال التعاون المثمر مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والتي ياتي في مقدمتها بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف وبعض البنوك المحلية وأصحاب الأيادي البيضاء الذين دأبو على مد يد من العون بسخاء لمساعدة أخوانهم وأخواتهم المحتاجين مبتغين بذلك مرضاة الله .

وكشف أمين السر المدير العام لجمعية التكافل لرعاية السجناء زيد الذايدي عن أهم المساعدات والانجازات التي قدمتها الجمعية خلال العام الجاري 2022 والتي تضمنت التالي :

- سداد ايجارات الاسر المتعففة واسر السجناء ومساعدات مالية للأسر وبعض الحالات المرضية لعدد 1120 حالة بمبلغ 202,113دينار

- تنفيذ مشروع افطار الصائم والذي اشتمل على توزيع كوبونات ومواد غذائية ووجبات افطار صائم على اسر السجناء والاسر المتعففة والعمالة بمبلغ 116,408دينار

– تنفيذ مشروع الأضاحي ووالذي تضمن توزيع 71 اضحية بمبلغ 6,515دينار على اسر السجناء والاسر المتعففة والعمالة.

- القيام بتسيير رحلة عمره خلال المناسبات الوطنية لعدد79 معتمر لأسر السجناء بمبلغ 9,085 دينار

- تقديم الدعم اللوجيستي للمؤسسات الإصلاحية والسجن المركزي والذي إشتمل على شراء مكيفات وكمامات ومواد غذائية بالاضافة الى توزيع (كوبونات) وشراء تمور بمبلغ 10,349 دينار

- شراء تذاكر طيران لسجناء الابعاد المبعدين عدد ( 26) تذكرة بمبلغ 6,520 دينار

سداد غرامات اقامة لمخالفي الإقامة ل عدد9 حالات بمبلغ 8,356دينار -

وبين الزايدي ان الجمعية قامت ايضا بالمشاركة في دعم بعض الفاعليات والتي إشتملت على حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمسابقات الرمضانية لفئة البدون وكذلك المساهمة في فزعة افغانستان

واشار الذايدي الى أن الجمعية تستعد خلال هذة الايام لإطلاق عدد من الحملات خاصة مع بدء موسم الشتاء