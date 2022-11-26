تستعد دار الاوبرا بدبي لتقديم المسرحية الغنائية الملكية "الملك فاروق" يوم 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويحتفي العرض بالثقافة العربية والموسيقى الشرقية الأصيلة، ويسلط الضوء على الملك فاروق، ملك مصر السابق، حيث يتوسّط دائرة الضوء في احتفال موسيقي ملكي كبير، تحيطه الموسيقى العربيّة في العصر الذهبي.

وقال منظمو العرض في بيان: يشارك بالغناء في المسرحية المطربة المصرية ريهام عبدالحكيم، والفنانة نجمة عبدالله، بمصاحبة أنغام فرقة الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

ويجمع العرض نجمات التمثيل بالوطن العربي سميحة أيوب ولبلبة، وسوسن بدر، وبوسي وصفية العمري، في مسرحية غنائية حافلة بالمشاهد المبهرة والموسيقى العربية الأصيلة التي تعود لعهد الملك فاروق.

ويأتي العرض ضمن موسم (دبي أوبرا) الذي يتضمن مجموعة من العروض التي تحمل عبق الأصالة الفنية، إلى جانب مشاركة كوكبة من أبرز النجوم بمجال الغناء والتمثيل بالشرق والغرب.

وتضمن الموسم الحفل الموسيقي "أوبرا دريسدن بول"، الذي أقيم يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهو مشروع فني يهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات بين الثقافات الأوروبية والثقافة العربية، إضافة إلى حفل يقدمه أوركسترا موسيقى الحجرة الأوروبية للسلام من دريسدن.