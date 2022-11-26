ذكرت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن دول الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في طلبات اللجوء للمرة الأولى في آب/أغسطس الماضي.

وكان إجمالي 77 ألف و595 شخصا، قد قدموا طلبات لجوء في آب/أغسطس الماضي، بزيادة 17%، مقارنة بشهر تموز/يوليو وبارتفاع 54%، مقارنة بشهر آب/أغسطس العام الماضي.

وأحدث الأرقام أعلى أيضا من طلبات اللجوء، التي تبلغ 49 ألف و825، المسجلة في آب/أغسطس 2019، قبل جائحة كوفيد19-، التي لم تؤثر فحسب على السفر الدولي، لكن أيضا تدفقات الهجرة.

وفي آب/أغسطس الماضي، كان السوريون(11860)، أعلى مجموعة، تطلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، يليهم الأفغان(10675) والهنود(4170،) الأتراك(4170)، والفنزويليون(3565).

وكانت ألمانيا الدولة التي سجلت أعلى طلبات للجوء ، منذ بدء عام 2022، طبقا لأرقام الهيئة.

وفي آب/أغسطس الماضي، تلقت ألمانيا 16 ألف و950 طلب لجوء، يليها النمسا(14030)، فرنسا(11900)، أسبانيا(8650)، إيطاليا(5985).

وتابعت يورستات أن تلك الدول الخمس سجلت حوالي ثلاثة أرباع جميع طلبات اللجوء.