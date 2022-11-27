

تواجه مشكلة في النوم؟.. حاول ممارسة الرياضة!



يمكن أن يساعدك الجري الطويل أو جلسة شاقة في صالة الألعاب الرياضية على النوم ليلا، وفقا للعلماء. حيث وجدت دراسة أجريت على أكثر من 30 ألف بالغ في منتصف العمر أن أولئك الذين يحصلون على ضخ الدم بانتظام، عبر ممارسة الرياضة، كانوا أقل عرضة للحاجة إلى حبوب لمساعدتهم على النوم.



وفحص باحثون نرويجيون السجلات الطبية للمتطوعين وبيانات الوصفات الطبية. وقال أحد الخبراء: «تشير هذه النتائج إلى أن اللياقة البدنية يمكن أن تساعدك أيضا على النوم بشكل أفضل».

وقال الفريق إن الأطباء يجب أن يفكروا في نصح أولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم بممارسة الرياضة، بناء على النتائج.



وأرادت الدراسة، التي قادها فريق من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، معرفة ما إذا كانت الصحة الجسدية تؤثر على احتمالية بحث الشخص عن الأقراص المنومة. ونظروا إلى 34357 شخصا تبلغ أعمارهم 52 عاما في المتوسط.



وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرت في Mayo Clinic Proceedings، أن 5800 متطوع سعوا للحصول على أدوية للنوم خلال الدراسة التي استمرت 14 عاما.

وهذا يعني أن ما يقرب من 17% من مشاكل نوم المشاركين كانت خطيرة بما يكفي لتطلب من الطبيب وصف الأقراص المنومة.

لكن المشاركين الذين كانوا في أفضل حالة بدنية ومارسوا الرياضة، استخدموا عددا أقل من هذه الأدوية المنومة التي تستلزم وصفة طبية. ومع ذلك، تباينت قوة هذه النتيجة بين المجموعات.



وكان الرجال النشطون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما هم الأقل عرضة للبحث عن الأقراص المنومة، ما يشير إلى أنهم استفادوا أكثر من ممارسة الرياضة.

وتظهر النتائج أن الرجال الأكثر لياقة كان لديهم خطر أقل بنسبة 15% للحاجة إلى الأدوية لمشاكل النوم المزعجة التي يعانون منها.



المصدر: «ديلي ميل»