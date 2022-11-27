تميزنا بعدة نقاط رئيسية أهمها أن أغلب المؤلفين محليون ومخاطبة جميع شرائح المجتمع وفئاته المتخصصة منها وغير المتخصصة

نهدف إلى الثقافة الإسلامية الناصعة من خلال الترجمة وإبراز وسطية الإسلام وسماحته والتشجيع على القراءة وتعزيزها

قيم الدار تكمن في «الثقة والأمانة والمسؤولية والنصيحة والإبداع» ونشر الخير ونحرص على خدمة الكتاب والمؤلف بما ينفع القارئ

الإقبال الكبير على إصدارات الدار من مختلف الفئات والأعمار يؤكد أن الكتب الإلكترونية ليست منافسة للورقية



ثامر السليم



دائما ما يكون معرض الكويت الدولي للكتاب قبلة مهمة لكثير من دور النشر لتواصل مسيرتها وتواجدها المباشر مع الجماهير لا سيما مع ما يحظى به المعرض من تاريخ عريق، وإقبال كبير من الجماهير والزوار سواء من الكويت أو من خارجها، فضلا عن فعالياته الثقافية الثرية في نوعيتها وعددها.



«دار مدى» للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع والإنتاج الفني تركت بصمة واضحة في عالم النشر من خلال الكتاب الثقافي الإسلامي الذي تقدمه بطابع جميل ومغاير عن غيرها من دور النشر.



صاحب ومؤسس «دار مدى» مبارك الدوسري قال إن هذه المشاركة تعتبر السادسة على التوالي في معرض الكويت للكتاب، لافتا إلى تميز الدار في النشر والتوزيع بعدة نقاط رئيسية أهمها أن أغلب المؤلفين محليون، إضافة إلى التركيز على الخط الإسلامي العام الذي يخاطب شرائح المجتمع وفئاته، المتخصصة منها وغير المتخصصة.



وبين الدوسري أن الخط الإسلامي الثقافي تمثل في كتب متعددة في السيرة النبوية وأسماء الله الحسنى و«فوائد ولطائف قرآنية»، ورسائل لطيفة فقهية وأخلاقية وتربوية ونشر للأحاديث النبوية الصحيحة والدفاع عن السنة النبوية ورد الشبهات حولها، مع طباعة رسائل علمية محكمة ماجستير ودكتوراه واستكتاب الأكاديميين في مجالات الثقافة الإسلامية المتنوعة، مع الحرص على دعم ومساندة المؤلفين الشباب وتوجيههم التوجيه السليم في التأليف والنشر.



وذكر أن الإقبال على إصدارات الدار هذا العام تميز عن الأعوام السابقة بحضور مختلف الفئات والأعمار، خصوصا من الجيل الجديد الذي يبحث عن الكتب المطبوعة الورقية، مما يعطي انطباعا بأن الكتب الإلكترونية ليست منافسة للكتب الورقية بينما هي مكملة لها، والدليل إقامة هذه المعارض والحضور الغفير فيها.



وأشار إلى أن الإقبال الكبير على بعض الكتب كان ملحوظا وخاصة جديد الدار والتي منها كتاب جميل الرواية مختصر في السيرة النبوية من البداية إلى النهاية - خالد قزار، و«فذلكم الله» وتربية القلب بأسماء الله الحسنى - هدى الحوال، والوضوح في عالم الروح عائشة المهمل، و100 فائدة من سورة يوسـف - د. أحمد الهيفي، وغيث القلوب وربيع الصدور - عادل السويط.



ولفت إلى أن أهداف الدار المساهمة في صناعة الثقافة والمعرفة باعتبارها جزء من الصناعات المهمة في كل بلد والمساهمة في نهضة ووعي القارئ في الوطن العربي والإسلامي من خلال نشر المفيد والجميل في الثقافية الإسلامية الناصعة، كما أنها جسر ثقافي ومعرفي بين الثقافة العربية والغربية من خلال الترجمة ونشر الخير ووسطية الإسلام وسماحته، والتشجيع على القراءة وتعزيزها ونشر القيم وسماحة ووسطية واعتدال هذا الدين، كذلك دعم وخدمة ورعاية الكتاب والمؤلف والمقدم بما ينفع القارئ والمشاهد.



وأشار الدوسري إلى أن قيم الدار تكمن من خلال الثقة، الأمانة، المسؤولية، النصيحة، الإبداع، نشر الخير، مؤكدا ان هذه الشركة لها قطاعات متعددة كقطاع الدعاية والإعلان وقطاع النشر والتوزيع وقطاع الإنتاج الفني.



يذكر ان مدى دار نشر كويتية تأسست في سبتمبر 2015، أسسها مبارك فهد الدوسري وهو متخصص في مجال الصحافة والإعلام ومتفرغ للعمل في هذا المجال (ضمن العمل في الباب الخامس كرائد أعمال)، وهي منذ نشأتها سعت إلى التركيز على المستوى العلمي والإثراء المعرفي والثقافي الرصين والجاد بما يخدم القارئ والمكتبة، من خلال كتاب ذي تخصص شرعي وعلمي وأكاديمي وأصحاب منهج وسطي معتدل لمفهوم الإسلام ومحاسنه، كما حرصت الدار على اختيار المواضيع والمحتوى المنشور بعناية فائقة ورعاية عالية، مع جودة في الإخراج والطباعة الراقية، مركزين على الجمهور العام ويستفيد من إصداراتنا القارئ المتخصص والمثقف العام، واضعة أهدافا وقيما لها تحدد مسارها وفق رؤية متجددة في عالم النشر رغم المعوقات والصعوبات التي تواجه كل من يعمل في هذا القطاع، والدار تحرص على المشاركة في المعارض المحلية والدولية سواء بالحضور المباشر أو من خلال وكلاء التوزيع المعتمدين لدينا.