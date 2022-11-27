لاقت جهود بنك الخليج المتواصلة للتفاعل مع المجتمع نجاحا قياسيا في 2022، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تمكن البنك من زيادة عدد متابعيه على مختلف قنوات التواصل، منذ بداية العام الحالي مقارنة مع العام السابق، فيما ارتفع عدد التفاعلات من تعليقات وردود وإعادة مشاركة بشكل ملحوظ.



وفي هذا الإطار، قالت مسؤول أول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج دعاء ششتري: نحرص في بنك الخليج على التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام وعملاء البنك بشكل خاص طوال العام، وفي مختلف المناسبات، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة، لترسيخ مكانة «الخليج» المجتمعية سواء من حيث الخدمات المصرفية المتميزة أو دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية.



وأضافت: نفتخر بما حققناه من تواجد فاعل في المجتمع خلال 2022، ونتطلع لمزيد من التفاعل والتواصل معهم مستقبلا، إيمانا من البنك بأهمية هذه الوسائل وقدرتها على الوصول لأكبر عدد من الجمهور.



وتابعت: نحرص دائما على إطلاق مبادرات نوعية جديدة وبناء علاقات أعمق مع الجمهور، من خلال الفعاليات التي ينظمها البنك على مدار العام، ضمن مسؤولياته الاجتماعية، وكذلك من خلال المحتوى القيم الذي يتم بثه على قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت أن بنك الخليج يستهدف من خلال الفعاليات التي ينظمها رد الجميل للمجتمع، باعتباره بنكا محليا رائدا في العمل المصرفي من ناحية، ودعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى.