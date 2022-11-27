وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ جميع قرارات التكليف الداخلي للوظائف الإشرافية خلال عام 2022 في الادارة العامة للجمارك.



2 ـ قائمة بأسماء المكلفين بالمهمات الرسمية في الادارة العامة للجمارك خلال عام 2022 ونوع التذاكر المحجوزة لهم من حيث الدرجة ودرجاتهم الوظيفية مع تزويدنا بصورة ضوئية عن جميع المخاطبات الداخلية والخارجية الخاصة بهذا الشأن.



3 ـ قائمة بأسماء الاشرافيين الذين تم مجازاتهم اداريا في الادارة العامة للجمارك خلال عام 2021 وتقييمهم عن عام 2021 مع تزويدنا بصورة ضوئية عن القرارات المتخذة بشأنهم خلال عامي 2021 و2022 (تكليف داخلي ـ ندب ـ تثبيت - تسكين ـ صرف مكافآت - مجازاة).



4 ـ قائمة بأسماء مديري الادارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في الادارة العامة للجمارك مع بيان مؤهلاتهم العلمية ومناصبهم.



5 ـ هل تم الاعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الإدارة العامة للجمارك؟ مع تزويدنا بما يفيد ذلك.