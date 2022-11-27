أشاد داني ألفيس، الظهير الأيمن للبرازيل، بالإمكانات التي يتمتع بها ثلاثي الخط الأمامي لباريس سان جرمان ميسي، نيمار، ومبابي، وقال في تصريحات لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «اللاعب الرائع يجب أن يعرف ويفهم دائما من يلعب بجانبه، زملاؤك في الفريق هم من يسلطون الضوء على صفاتك»، مضيفا ان مبابي ظاهرة، لكنه ما زال لا يفهم أن أولئك الذين يلعبون معه في الهجوم نيمار وميسي هم ظواهر أكبر منه، فهما فريدان، يلمحان ويفعلان أشياء لا يراها أو لا يجرؤ أحد على فعلها، يجب أن تكون ذكيا للاستفادة من إمكاناتهما، إنهما عبقريان في كرة القدم.



وأتم نجم برشلونة السابق: «أعتقد أنني ألعب بشكل جيد، لكن عندما لعبت مع ميسي كنت أعطيه الكرة، وإذا لعبت مع نيمار أفعل الشيء نفسه، إذا أعطاهما مبابي الكرة فسيسجل 150 هدفا».