توفيت الموسيقية الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار وجرامي إيرين كارا عن 63 عاما، ووفقا لما ذكرته مسؤولة دعايتها.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كارا اشتهرت بالغناء والمشاركة في كتابة كلمات أغنية " فلاش دانس.. وات آ فيلينج" والذي فازت عنه بجائزة الأوسكار بالإضافة إلى جائزتي جرامي.

كما صورت شخصية كوكو هيرنانديز في الفيلم الموسيقي "فيم" أو الشهرة" عام 1980.

وأعلنت مسؤولة الدعاية الخاصة بها، جوديث موس، الخبر في بيان نشر على حساب كارا الرسمي عبر تويتر

وقالت موس إن كارا توفيت في منزلها في فلوريدا ولم يجر الكشف بعد عن سبب الوفاة.

يشار إلى أن كارا ، التي ولدت في برونكس بمدينة نيويورك عام 1959، عملت في التلفزيون والمسرح قبل أن تؤدي دور البطولة في الدراما الموسيقية "سباركل" عام .1976