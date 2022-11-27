أعلنت منصة ألعاب الفيديو والبث المرئي تويتش التابعة لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الجديدة لحماية الأطفال من محاولات الاستغلال والإساءة.

وأعلنت في بيان بثته عبر الإنترنت إلزام المستخدمين بتأكيد هويتهم باستخدام رقم الهاتف الخاص بهم لضمان عدم فتح الأطفال الأقل من 13 عاما لحسابات.



كما تستهدف الإجراءات الجديدة منع الصغار من مشاركة محتوى يمثل خطورة من أجل التضييق على هواة الإساءة للأطفال الذين يسعون إلى استغلالهم والإضرار بهم.

وإلى جانب الجهود الرامية إلى منع المستخدمين الصغار من الدخول إلى المنصة أو مشاهدة البث المباشر، قامت تويتش بتحديث أدوات موظفيها لتحديد أولويات التعامل مع بلاغات الحوادث على المنصة لكي تعطي التعامل مع التقارير المتعلقة بالإساءة إلى الأطفال الأقل من 13 عاما أولوية.

ولمراقبة السلوك المسيء، عطلت المنصة استخدام بعض مفردات البحث وحدثت إعدادات الخصوصية على خاصية التراصل ويسبرز.

في الوقت نفسه فإن استحواذ تويتش على تكنولوجية معالجة اللغة بالذكاء الاصطناعي سبريت أيه.آي ستساعد في العثور على الرسائل الضارة وتتبعها.

كما وسعت تويتش التعاون مع شركاء إنفاذ القانون والمنظمات التي تعمل على على تحديد ومنع الإساءة للأطفال عبر الإنترنت.

وأشارت تويتش إلى أنها لا تستطيع أن تعلن بالكامل استراتيجيتها لمنع الإساءة للأطفال حتى لا تسمح للمسيئين بالالتفاف عليها.



لكن الشركة اشارت إلى بيان نشرته في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن التعامل مع التهديدات المتزايدة للأطفال وعملها على منع وجودها على المنصة.