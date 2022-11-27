قالت الفنانة سوسن بدر، إن المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي بالنسبة لي فأنا اتفاعل مع الجمهور في وقتها، وفي المسرح لحظة النجاح والألم والفرح تحصل عليها في وقتها ، وأخر عروضي كانت 2013 وأنا بصدد تقديم تجربة جديدة ستكون عظيمة.

وعن الشخصية التي تود تقديمها سوسن على المسرح قالت،" لأن إهتمامي الأصلي بنون النسوة وأهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة فأي عمل له علاقة بشخصية نسائية سيكون مهم بالنسبة لي".

جاء ذلك خلال الندوة التي خصصها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي للفنانة الكبيرة سوسن أدارها الناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان، وحضرها عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولي، وميدو عادل، ولقاء سويدان، والمخرج خالد جلال، وحسن العدل ، ومحمود حجازي، ومجدي كامل، والفنان الأمريكي سكوت تورست، والإعلامية بوسي شلبي، والدكتور سيد خاطر.

وأضافت سوسن بدر: "أمي رحمة الله عليها في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند رأسي على ستارة المسرح وأنام على رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي اليوم في مهرجان مسرحي ودولي".

وتابعت "والدي كان له تحفظ على دخولي المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب صعوبة المهنة والطريق، ولم يكن يعرف حينها أنني لا أصلح لأي شىء سوى أنني ممثلة، وبعد مناقشات عدة أتفقنا على دخولي أي كلية أخرى وبعد إنتهائي منها ألتحق بالمعهد وقد كان".

واستطردت "التحقت بكلية العلوم ومنذ اليوم الأول لم أجد نفسي فيها، فقررت أن أذهب للمعهد وبالفعل خوضت الاختبارات ونجحت والتحقت بالمعهد دون أن يعرف والدي، وبعد أن قدمت أعمالا في التلفزيون حينها عرف وصدم لأنني كذبت عليه، وقاطعني فترة ولكن عندما وجد نجاحي في المجال بدأ يستسلم".

ومن جانبه، قال الناقد الفني جمال عبد الناصر، "الفنانة سوسن بدر تمتلك الكثير من الحب ولديها والإعجاب لدي كل الجماهير في كل بلد عربي، وهي فنانة لم تنقطع عن المسرح مطلقا فهي ابنة المسرح المصري، وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ، وقدمت ما يزيد على 30 عملا مسرحيا".