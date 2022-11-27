تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية (البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً) إلى نحو 6.4 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 16.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان، وذلك بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي ، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 9.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، سجل ارتفاعًا بنسبة 11.8% ليبلغ نحو 5.3مليارات ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 12.5 % لتبلغ نحو 4.8 مليارات ريال عُماني بنهاية الشهر قبل الماضي.