ينطلق في الأقصر بصعيد مصر ، المعرض التشكيلي "وش مراية" الذي يحتوي على 80 لوحة فنية من أعمال الفنانة التشكيلية المصرية غادة امبارك.

وقالت دومينيك نافارو الفنانة التشكيلية والباحثة الأمريكية في مجال علوم المصريات، ومنظمة المعرض لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ ) ، إن المعرض مفتوح للجمهور اعتباراً من اليوم، ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع، ويضم لوحات تتناول وجوه البشر من منظور معاكس راصدة خلجات الروح المنعكسة على الوجوه، وتتبع تغير ملامح الوجوه على مدار اليوم.

وأضافت أن اللوحات تعبر عن وجوه ضاحكة متسامحة، وأخرى متجهمة، وثالثة متوترة، محاولة التركيز على جوهر الروح بعيدا عن اللحم والدم، مشيرة إلى أن لوحات الفنانة غادة امبارك، وألوانها المائية ورسوماتها تبرز الهالات وأسرار الحياة، مما يخلق أشكالًا غريبة يمكن للجميع إدراكها والتعرف عليها والشعور بها.

يُذكر أن الفنانة التشكيلية المصرية، غادة امبارك، خريجة كلية الفنون الجميلة بضاحية الزمالك بالقاهرة، وقد طافت بلوحاتها الكثير من بلدان شرق آسيا، وأوروبا، وشاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية المحلية والدولية، ومعرض "وش مراية" هو المعرض الفني السابع لها في مصر.