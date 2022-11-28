ترأس رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد محمد الطريجي الوفد المشارك في أعمال الاجـتـمـاع الـسادس والعـشـريـن لـرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة والتي انطلقت فعالياتها امس وتستمر لمده خمسة أيام.



وقد أوضح اللواء الركن الطريجي بأن رؤساء هيئات التدريب المشاركين في الندوة الحالية سيعتمدون دراسة شاملة تتعلق بأنسب الأساليب لتخطيط وتنفيذ التدريب المشترك بين الدول العربية الشقيقة في ظل عقيدة تدريبية موحدة للقوات المسلحة العربية مع تطبيق مبادئ الجودة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.



كما أفاد اللواء الركن الطريجي بأنه فور اعتماد تلك الدراسة، ستتمكن جميع الجيوش العربية من الاستفادة منها وتطبيق محتواها خلال التدريبات والتمارين العسكرية بما يضمن التوافق على توحيد أساليب التدريب المشترك، الأمر الذي من شأنه تسهيل تنفيذ أية عمليات عسكرية مستقبلية مشتركة بين الجيوش العربية.



يذكر أن الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي التابعة لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية تقوم بتنظيم الندوات السنوية لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، ويتم من خلال تلك الندوات إعداد دراسات شاملة تتعلق بأمور التدريب والتعليم العسكري بهدف رفع الجهوزية القتالية وتحقيق مبدأ التكامل الدفاعي بين الجيوش العربية، كما يتم خلال تلك الندوات تبادل التجارب والخبرات والأفكار بما يسهم في النهوض بمستويات التدريب العسكري المشترك.