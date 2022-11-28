أسامة ابو السعود

أعلن السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز العتيبي أن الاتحاد بصفته الممثل الشرعي للمطالب بحقوق العمال يتابع جميع المطالب المحالة إليه من النقابات النفطية التابعة له والأخرى في القطاعين العام والخاص للارتباط المباشر فيما بينها والتشابه في طبيعة العمل بقطاعات الشركات النفطية.



وقال العتيبي: من خلال التواصل مع نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» وجدنا أن النقابة تتابع عن كثب ما أثير عن وجود وحدات وقطاعات داخل الشركة تدار من قبل المقاول والتي بدورها التقت الرئيس التنفيذي للشركة والمعنيين الذين وعدوها بإنهاء هذا الموضوع بأقرب وقت وإحلال العمالة الوطنية بدلا الوافدة وفق خطة زمنية مسبقة معدة مسبقا.



ولفت الى أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يقف على مسافة واحدة مع جميع النقابات النفطية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وتحقيق أكبر فائدة لهم، وهذا التعاون المشترك لابد أن يقابله تعاون من جميع القيادات النفطية في الشركات ومؤسسة البترول الكويتية لتحقيق طموحاتنا المشتركة في خدمة العمل والعمال.